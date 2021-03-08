Geçmiş olsun karahancaster
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Geçmiş olsun karahancaster

08.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:20
Geçmiş olsun karahancaster

Playerbros ailesi olarak karahancaster'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

Espor sunucusu ve yorumcusu Alican "karahancaster" Karahan, Twitter üzerinden ailesinde birkaç kişinin covid testinin pozitif çıktığını bu yüzden yayınlara katılamadığını söyledi.

"Maalesef ailemde birkaç kişide covid testi pozitif çıktığı için bu hafta yayınlara katılamadım, duruma göre en kısa sürede dönmek istiyorum. Soran arkadaşlara teşekkür ederim."

Playerbros ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz! Umarız ailesi en kısa zamanda sağlığına kavuşur.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Eda Ece Cansu Dere Hülya Avşar
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Fatih Terim Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geçmiş olsun karahancaster - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 00:20:35. #1.15#
title