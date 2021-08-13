GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ. YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ.

GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ.

YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ...

Kastamonu, Sinop, Bartın, Samsun Karabük illerimizde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzede kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla;

Afet Bölgesine göndermek istediğiniz aşağıda listede bulunan Acil İhtiyaç Malzemelerini 14 Ağustos Cumartesi saat 08. 30'dan itibaren Aliağa Gençlik Merkezi'nde ekiplerimizde kayıt altına alıp, tasnif ederek Afet bölgesine ulaştırıyoruz.

ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ: Konserve, Paketli Gıda, Su ve İçecek, Bebek Bezi, Mama, Devam Sütü, Kıyafet, Battaniye, Pike, Hijyenik Ped, Hasta Bezi, Kişisel Temizlik Ürünleri, El Feneri, Kafa Lambası, Pil, Powerbank, Yağmurluk, Çizme vb.

İhtiyaç listesinde bulunan malzemelerden Afet bölgesine göndermek isteklerinizi ALİAĞA GENÇLİK MERKEZİ'nde ekiplerimiz 14 Ağustos Cumartesi saat 08. 30'dan itibaren teslim almaktadır. Pandemi tedbirleri nedeniyle kullanılmış ya da ikinci el malzeme kabul edilmemektedir.

Afet bölgesine desteğinizle ilgili her türlü bilgi ve iletişim için ALO 153 Hilal Masa hattımızı arayabilir, tüm uygulamalardan 0530 277 2222 Nolu hattımıza mesaj gönderebilirsiniz.

Sel Felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; Kayıplarımıza biran önce sağ salim kavuşmak için dua ediyoruz.

Kaynak: Habermetre