Geçmiş olsun Kaan "Hypnos" Turhan

hypnos_lol dün akşam nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Daha önce 5 Ronin Akademi ve Galatasaray Akademi takımlarında oynamış olan Kaan "Hypnos" Turhan, Twitter adresinden yaşadığı sağlık olayı ile ilgili gönderi .

Dün akşam saatlerinde kalbinin hızlı attığını farkettiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini, bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını söyleyen oyuncu kan tahlili, ekg gibi işlemlerin yapıldığını söyledi.

Taburcu olmasına rağmen hala konforlu bir şekilde nefes alamadığını belirten Turhan, düzensiz uyku ve beslenmenin sonucunda vücudunun hasar aldığını söyledi. Turhan ayrıca taburcu olduktan birkaç saat sonra serum taktırdığını ve içi rahat etmediği için kardiyolojiye de görüneceğini söyledi.

Oyuncuya yaşadığı sağlık problemi ile ilgili çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve hızla iyileşmesini diliyoruz.

Kaynak: Playerbros