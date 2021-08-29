Geçmiş olsun Kaan "Hypnos" Turhan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geçmiş olsun Kaan "Hypnos" Turhan

Geçmiş olsun Kaan 'Hypnos' Turhan
Playerbros - Haberler | Gamegar

hypnos_lol dün akşam nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Daha önce 5 Ronin Akademi ve Galatasaray Akademi takımlarında oynamış olan Kaan "Hypnos" Turhan, Twitter adresinden yaşadığı sağlık olayı ile ilgili gönderi .

Dün akşam saatlerinde kalbinin hızlı attığını farkettiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini, bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını söyleyen oyuncu kan tahlili, ekg gibi işlemlerin yapıldığını söyledi.

Taburcu olmasına rağmen hala konforlu bir şekilde nefes alamadığını belirten Turhan, düzensiz uyku ve beslenmenin sonucunda vücudunun hasar aldığını söyledi. Turhan ayrıca taburcu olduktan birkaç saat sonra serum taktırdığını ve içi rahat etmediği için kardiyolojiye de görüneceğini söyledi.

Oyuncuya yaşadığı sağlık problemi ile ilgili çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve hızla iyileşmesini diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Filiz Akın Neşet Ertaş Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Geçmiş olsun Kaan "Hypnos" Turhan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:56:03. #1.14#

title