"Geçmiş Olsun" filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği "Geçmiş Olsun" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Filmin yapımcılığını da üstlenen Doğan, Kanyon AVM'de yapılan gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı bir ekip olarak işe başladıklarına değinerek, "Oyuncu arkadaşlarımın hepsi heyecanlıydı başlarken. Birlikte güzel bir iş yarattık sadece. Bundan sonrasında takdir seyirciye ait." dedi.

Genç yönetmen, Cüneyt İnay'ın senaryosunu okuduktan sonra Türkiye'de yapılmamış bir şey olduğunu gördüğünü söyleyerek, absürt komedi türündeki bu projeyi denemek istediğini belirtti.

Filmin sıcak bir mahalle komedisi olduğuna değinen Doğan, "İzleyicileri bir yol hikayesi bekliyor. Birbirini sevmeyen iki insanın ya da birbirinden nefret eden iki insanın aynı yola çıkma serüveni." ifadelerini kullandı.

"Geçmiş Olsun"

Juli Sanat tarafından hazırlanan ve çekimleri 3 haftada tamamlanan "Geçmiş Olsun" filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier, Füsun Demirel, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin yer alıyor.

Dünyaya yayılan bir virüsün insanları yok etmesinin ardından yaşananları konu edinen filmin müziklerinde ise Tuna Hizmetli imzası bulunuyor.

Komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Küçük bir mahallede 'sıradan' insanların yaşadığı normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Sevdiği kız olan Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın vahim bir hatası yüzünden birlikte komaya girerler. Saffet, Tuğba'nın aşkından komayı da atlatır ve 3 yıl sonra uyanır. Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Tuğba'nın yaşadığını öğrenen Saffet, kayınçosu Tarık'la birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar."

"Geçmiş Olsun", 28 Haziran'da vizyona girecek.

Kaynak: AA