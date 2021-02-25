Geçmiş olsun Enis Kirazoğlu

Çok geçmiş olsun EnisKirazoglu

YouTube'dan oyun içerikleri ile tanıdığımız Enis Kirazoğlu, Twitter'dan paylaştığı bir gönderide bir kaza yaşayıp merdivenlerden düştüğünü söyledi.

Kirazoğlu, dün merdivenden düştükten sonra hastaneye gittiğini söyledi. Kazayı "Ufak bir hastane macerası" diye adlandıran YouTuber şu anda ayağa kalkamadığını söyledi. Çekeceği videoların gecikeceğini belirten yayıncı iyi hissettiğini söyledi ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

Playerbros ekibi olarak Enis Kirazoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda iyileşmesini ve sevilen içeriklerini üretmeye devam etmesini diliyoruz.

Kaynak: Playerbros