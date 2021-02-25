Geçmiş olsun Enis Kirazoğlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Geçmiş olsun Enis Kirazoğlu

25.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:20
Geçmiş olsun Enis Kirazoğlu

Çok geçmiş olsun EnisKirazoglu

YouTube'dan oyun içerikleri ile tanıdığımız Enis Kirazoğlu, Twitter'dan paylaştığı bir gönderide bir kaza yaşayıp merdivenlerden düştüğünü söyledi.

Kirazoğlu, dün merdivenden düştükten sonra hastaneye gittiğini söyledi. Kazayı "Ufak bir hastane macerası" diye adlandıran YouTuber şu anda ayağa kalkamadığını söyledi. Çekeceği videoların gecikeceğini belirten yayıncı iyi hissettiğini söyledi ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

Playerbros ekibi olarak Enis Kirazoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda iyileşmesini ve sevilen içeriklerini üretmeye devam etmesini diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Umut Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geçmiş olsun Enis Kirazoğlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:21:48. #1.14#
title