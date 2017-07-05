Geçmiş Filmi
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Yusuf ellili yaşların başında ünü ülke sınırlarını aşmış idealist bir fotoğraf sanatçısıdır. Meslek hayatının ilk yıllarında Mardin Nusaybin’de çekmiş olduğu bir kadın fotoğrafı hayatının her döneminde tüm saf ve temizliği ile karşısına çıkarken, geçen yirmi beş yıla rağmen bir çift ince göz, bakışlarındaki naifliği daima korumayı başarabilmiştir. Kahramanımız garip bir duygu karmaşası içinde fotoğraftaki kadını tüm masumiyetiyle aramaya koyulur.
Yönetmen: Çağdaş Çağrı
Senaryo: Çağdaş Çağrı
Oyuncular: Yeliz Akkaya, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Volga Sorgu, Elena Vuinova, Bülent Emin Yarar, Muhammed Cangören
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Geçmiş
Yapımcı Firma: And Film
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 14.07.2017
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