Geçmiş Filmi

Yusuf ellili yaşların başında ünü ülke sınırlarını aşmış idealist bir fotoğraf sanatçısıdır. Meslek hayatının ilk yıllarında Mardin Nusaybin’de çekmiş olduğu bir kadın fotoğrafı hayatının her döneminde tüm saf ve temizliği ile karşısına çıkarken, geçen yirmi beş yıla rağmen bir çift ince göz, bakışlarındaki naifliği daima korumayı başarabilmiştir. Kahramanımız garip bir duygu karmaşası içinde fotoğraftaki kadını tüm masumiyetiyle aramaya koyulur.





Yönetmen: Çağdaş Çağrı

Senaryo: Çağdaş Çağrı

Oyuncular: Yeliz Akkaya, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Volga Sorgu, Elena Vuinova, Bülent Emin Yarar, Muhammed Cangören

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Geçmiş

Yapımcı Firma: And Film

Yapım Yılı: 2015

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 14.07.2017



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