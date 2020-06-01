Geçmiş bayram kutlamasına gitti 14 günlük ev karantinasına alındı Geçmiş bayram kutlamasına gitti 14 günlük ev karantinasına alındı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aile, bayram sonrası sokağa çıkma yasağının bitmesi üzerine bayram ziyareti için Gaziantep'ten İslahiye İlçesindeki baba evine giden şahıs yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Geçmiş bayram kutlamasına gitti 14 günlük ev karantinasına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aile, bayram sonrası sokağa çıkma yasağının bitmesi üzerine bayram ziyareti için Gaziantep'ten İslahiye İlçesindeki baba evine giden şahıs yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre Gaziantep Şahinbey'de ikamet Eden ve Organize sanayi de çalışan A.K. geçmiş bayram ziyareti için İslahiye İlçesine bağlı Şerikanlı Mahallesinde ikamet eden baba evine geldi. İş arkadaşı pozitif çıkan A.K. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Korona virüse yakalandığı bilgisini alan sağlık ekipleri A.K.'yi tedavisinin yapılması için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

14 ev karantinaya alındı. A.K. 'ın ziyaret ettiği ve kendisinin ziyaret ettiği öğrenilen 9 evin Şerkanlı Mahallesinde, 1 evin Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 evinde Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey'de olmak üzere ziyaret ettiği 12 ev 66 kişi karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

Kaynak: İHA