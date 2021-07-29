Geçmi·şten günümüze Şehir Tiyatroları afişleri sergisi Beyoğlu'nda başladı
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Geçmi·şten günümüze Şehir Tiyatroları afişleri sergisi Beyoğlu'nda başladı

Geçmi·şten günümüze Şehir Tiyatroları afişleri sergisi Beyoğlu'nda başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB Şehir Tiyatroları'nın 107 yıllık tarihi boyunca kapalı gişe oynayan, tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmış oyunlarının afişleri, İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde sanatseverlerle buluşuyor.

Tiyatromuzun kuruluşundan harf devrimine kadar kullanılan Osmanlı Türkçesi afişlerden, günümüzün çok sevilen oyunlarının afişlerine kadar pek çok tarihi materyal İstanbul'un kültürel hafızasına katkıda bulunmak için ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 7 Ağustos'a kadar Galatasaray Lisesi önünde ziyaret edilebilir.

Şehir Tiyatroları afişleri ilerleyen günlerde İstanbul'un farklı noktalarında sergilenmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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