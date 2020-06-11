Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettilerDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bulunan, 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler
11.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:49

Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bulunan, 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemine ait 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yasağa rağmen tarihi köprü kamyon ve iş makinelerinin sürücülerince kullanılmaya devam ediliyor. Çevre mahallelerde yaşayanlar,  geçiş yasağına rağmen günde 100'ün üzerinde ağır tonajlı aracın geçiş yapmaya devam ettiğini ve rahat geçiş yapılsın diye de köprü girişinin sağ ve sol bölümünün bilerek tahrip edildiğini iddia etti. Alternatif yollar yerine tarihi köprüden geçiş yapan ağır tonajlı araçlar havadan drone ile görüntülendi.

Çınar ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olduğu belirtilen 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2012 yılında Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı. Diyarbakır'ı, Mardin ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine bağlayan yol üzerinde bulunan tarihi köprü, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Çevre mahallelerde yaşayanlar, geçiş yasağına rağmen günde 100'ün üzerinde ağır tonajlı aracın geçiş yapmaya devam ettiğini ve rahat geçiş yapılsın diye de köprü girişinin sağ ve sol bölümünün bilerek tahrip edildiğini iddia etti. Alternatif yollar yerine tarihi köprüden geçiş yapan ağır tonajlı araçlar havadan drone ile görüntülendi.'BÖYLE DEVAM EDERSE KÖPRÜ YIKILACAK'Bölge halkından Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi. Dilaver Köprüsü'nün tarihi bir değer olduğunu anlatan Pirinççioğlu, "Bu köprünün özellikle kültürel anlamda ve stratejik konum bakımından tarihi bir değeri var. Geçmiş yıllarda kervan köprüsü olarak kullanılıyordu. Zaman içinde onarım yapılarak sadece 1 arabanın geçiş yapacağı yol oldu. Köprü, Mardin, Derik, Mazıdağı ve Viranşehir'e bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Burada yüksek tonajlı araçların geçişi, bu tarihi köprüyü perişan ediyor. Kimsenin ekmeğine mani olmak amacında değiliz. Devletin aldığı bir karar var. Bu köprü yüksek tonajlı araçların geçeceği bir köprü değildir. Bizim amacımız farklı bir yöntem bularak araçların bu köprü üzerinden geçmemesidir. Geçtiği halde bu köprü 3-5 ay sonra tamamen yıkılacak bir köprüdür. Onun için bu konuda yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum. Bundan dolayı şikayette bulunduk. Alınan karara uyulmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir köprüdür. Bunun koruma altına alınmasını talep ediyoruz" dedi.'GEÇİŞE ENGEL DİYE GİRİŞ BÖLÜMÜNÜ YIKTILAR'Köprünün bölgenin can damarı olduğunu ve bir arabanın dahi zor geçiş yaptığını dile getiren Pirinççioğlu, "Yüksek tonajlı araçların geçişine engel oluyor diye giriş bölümünü yıktılar. Hem sağ taraf hem sol taraf. Maalesef ne hale gelmiş. Çatlaklar da oluşmuş. Kültürümüze sahip çıkmak hepimizin vatandaşlık görevi. Alternatif yol da var ileride. 6-7 kilometresi stabilize bir yol. Biz kimsenin yatırımına engel değiliz. Burada bir köprü de yapılabilir. Bu milli servettir. Hepimizin kaybı var" diye konuştu.'GÜNDE 100'DEN FAZLA AĞIR TONAJLI ARAÇ GEÇİYOR'Metina-Der Yönetim Kurulu Üyesi Esat Güngörür, tarihin yok olmaması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nın 2018 yılında aldığı karar ile ağır tonajlı araçların geçişine yasak getirildi. Günde 100'den fazla ağır tonajlı araç bu köprünün üzerinden geçmektedir. Ne kadar zarar verildiği gözler önündedir. Bu köprü Diyarbakır'ın tarihidir. Tarihin yok olmaması için duyarlı vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe yazdık ve köprüye sahip çıkılmasını istedik. Bu köprünün yıkılmaması için kanunlar çerçevesinde çaba sarf ediyoruz. Gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu yolun bozulmasını da istemiyoruz. Dilaver Köprüsü tarihtir. Diyarbakır'ın tarihidir. Biz bu tarihi bir firmaya kurban edemeyiz. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Semih Özsoy Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:07:13. #1.15#
title