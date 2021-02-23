Geçiş mevsiminin kilit parçası puffer montlar Altınyıldız Classics'te

Bahar aylarında sportif bir dokunuş katacak Altınyıldız Classics'in ince puffer montları, farklı renk alternatifleriyle geçiş mevsiminin kurtarıcıları oluyor.

Bahar aylarında sportif bir dokunuş katacak Altınyıldız Classics'in ince puffer montları, farklı renk alternatifleriyle geçiş mevsiminin kurtarıcıları oluyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, zamanın ruhunu yakalayan Altınyıldız Classics'in ince puffer montları, şehrin günden geceye akan enerjisine uyum sağlayan tasarımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Hafif ve ince olmasıyla ön plana çıkan, mevsimin tadını çıkarmak için özgürlük sunan kesim ve malzemelerle dizayn edilen Altınyıldız Classics puffer montlar, çabuk kuruma özellikleriyle de öne çıkıyor.

Kararsız havaların ya da hafta sonu yürüyüşlerinin favorisi bu montlar, casual kombinlere olduğu kadar şık kombinlere de uyum sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip