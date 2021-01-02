Geçiş güzergahı Kulu Makası Mevkisi sessiz kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu Makas Mevkisi'nde sessizlik hakim.

İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve yoğun trafiğin yaşandığı Kulu Makası, kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Her saat yüzlerce aracın geçiş yaptığı Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarında kısıtlamadan muaf tutulan araçların geçiş yaptığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, Kulu merkez ve Kulu makasında bulunan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu