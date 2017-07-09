Geçirgenlik Oranı 8 Kat Artacak

Bursa Büyükşehir Stadyumunun zeminine yeni çimlerin serilme işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Recep Altepe, 15 gün içinde hibrit çim uygulamasının da tamamlanacağını belirterek, böylelikle zeminin geçirgenlik oranının 8 kat artacağını ve aşırı yağışlarda bile zeminin su tutmayacağını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük anıtsal yapılarından biri olan Büyükşehir Stadyumunda zemin kaplama çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Takımın simgesiyle özdeş olarak timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı da tamamlanma aşamasına gelirken, yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde yaşanan sıkıntılara da köklü çözüm getirildi. Zeminde suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sorunların çözümü için zemindeki mevcut çim tamamen kaldırılırken, altyapı ve tesviye işlemlerinin ardından ise yeni çimlerin ekilmesi işlemi de tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak hibrit çim uygulamasının ardında da stat zemini hem mukavemet hem de geçirgenlik açısından eskisine oranda çok daha kaliteli hale gelecek.



GEÇİRGENLİK 8 KAT ARTIYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile birlikte stadyumun yenilenen zeminini inceledi. Yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Altepe, "Atatürk Stadyumunun zeminini yapan firmadan burada da aynı uygulamayı yapmasını istemiştik. Ancak aynı uygulama buraya uyum sağlamadı. Zeminin daha sağlam olması için hibrit çim uygulaması isterdi. Her şeyi 4- 4'lük olan stadyumun zemininin de öyle olması için hibrit çim uygulaması yapıyoruz. Zemindeki killi toprak kaldırıldı, altyapı yeniden düzenlendi ve çim kaplama işlemi de tamamlandı. 15 gün sonra da hibrit çim uygulaması yapılacak. Böylelikle zeminin mukavemeti artacak, bakımı daha kolay olacak. Su geçirgenliği ise 8 kat artacak. Drenaj sistemi olsa da son yıllarda kısa zamanda ani yağışlar olabiliyor. Bu ani ve büyük yağışlarda da zeminde su tutma olayı yaşanmayacak. Yüzde 5 oranında hibrit ve yüzde 95 oranında normal çim uygulaması yapılacak. İnşallah yeni sezonda tüm eksiklikleri giderilmiş yeni stadyumumuz Bursaspor'a da başarılar getirecek" diye konuştu.



(İHA)