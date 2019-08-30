30.08.2019 14:02

- Geçirdiği şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü olayın şoku ile kazayı kendisinin yaptığına inanamadı.

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü olayın şoku ile kazayı kendisinin yaptığına inanamadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Sivas - Kayseri karayolu Mescitli köyü mevkinde meydana geldi. Gözde Aktaş idaresindeki 58 AAF 474 plakalı otomobil ile 58 TD 413 plakalı otomobil ile Mescitli köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı.

"Yemin eder misiniz"

Kaza sonrası kimse yaralanmazken göz yaşlarına boğulan sürücü Gözde Aktaş, kazanın şoku ile kazayı kendisinin yaptığına inanmakta güçlük çekti. Kazada yaralı olup olmadığını öğrenmek isteyen Aktaş, şokun etkisi ile yaralanan olmadığına yemin eder misiniz? sorusunu ise defalarca sordu. Aktaş'a ismi sorulduğunda ise ismini bilmediğini söyledi. Vatandaşların ve gazetecilerin uzun süren uğraşları sonucu Aktaş, sakinleştirilebildi. Aktaş, diğer otomobilde bulunan yolcuların ve şoförün sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat nefes aldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili incele başlattı.

Kaynak: İHA