Geçirdiği operasyonda dudağının zarar gördüğünü iddia eden kadının "estetik" pişmanlığı
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Geçirdiği operasyonda dudağının zarar gördüğünü iddia eden kadının "estetik" pişmanlığı

Geçirdiği operasyonda dudağının zarar gördüğünü iddia eden kadının
11.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:08

Antalya'da geçirdiği estetik operasyon sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Yüzüme defalarca dolgu yapıldı, yüz hatlarım bozuldu, vücudumun yapısı değişti.

Antalya'da geçirdiği estetik operasyon sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Yüzüme defalarca dolgu yapıldı, yüz hatlarım bozuldu, vücudumun yapısı değişti. Eskiye göre çok daha kötü oldum." diyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğünü öne süren 42 yaşındaki Uzunoğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen tedavisine yeniden başlanacak.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Uzunoğlu, böbrek hastalığından dolayı göz altlarında çukurluk ve şişlikler olduğunu söyledi.

Kadınların, dış görünüşlerindeki bu tür olumsuzluklardan, sosyal etkenlerden ötürü çabuk etkilendiğini dile getiren Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Sürekli soruyorlardı, 'Hasta mısın, göz altların niye böyle?' diye. İnsanlar psikolojik ruh sağlığınızı bozabiliyorlar. Söylenenlerden etkilenip estetik yaptırmamak gerekiyor. Kendinizi, çok da iyi araştırmadan bir merkezde bulabiliyorsunuz. Burada söylenenlere inanıyorsunuz. Gerçekten mecbur kalınmadığı sürece estetik yaptırmamak gerekiyor. Yaşadıklarımdan ders alarak söylüyorum, keşke göz altım öyle kalsaydı. Yüzüme defalarca dolgu yapıldı, yüz hatlarım bozuldu, vücudumun yapısı değişti. Eskiye göre çok daha kötü oldum."

"Beş ayda 4 defa müdahale ettiler"

Merkezde, önce "gözaltı çukurluklarını dolduracağız" sonra da "elmacıklara da müdahale etmemiz gerekiyor, çeneyi belirginleştirmemiz lazım" diyerek sürekli değişik programlar uygulandığını ileri süren Uzunoğlu, beş ayda 4 defa müdahalede bulunulması sonucu dudağında ciddi hasar oluştuğunu iddia etti.

Yapılan dolgunun iki yıl kalıcı olacağının söylenmesine rağmen bir ay tutmadığını belirten Uzunoğlu, yaşadığı olaydan sonra kendisine, benzer durumdaki çok sayıda kadının ulaştığını anlattı.

"Uyuşuklukla yaşamaya çalışıyorum"

Kovid-19'dan dolayı ötelenen tedavisine yeniden başlanacağını aktaran Uzunoğlu, "Dudaklarımda sürekli uyuşukluk, hep gerginlik hissi var. Sıcağı çok ayırt edemediğimden bazen ağzımı yakıyorum. Ancak eskiye oranla bir şeyler yiyip, içebiliyorum. Geçmişe göre görüntüsü iyi değil, inşallah zamanla toparlanacak. Dudağımdaki uyuşuklukla yaşamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanmış, doku nakli gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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