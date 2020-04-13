Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu - Haber
Hasan Akbaş, Bursa, Sağlık

Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu

Nefes darlığı nedeniyle geçirdiği trafik kazasının ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen Hasan Akbaş, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu.

13.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:42
Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu

Nefes darlığı nedeniyle geçirdiği trafik kazasının ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen Hasan Akbaş, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu.

Bir sera işletmesinde çalışan 22 yaşındaki Akbaş, 25 Mart'ta İstanbul'dan Manisa'ya dönerken otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesinden geçtiği sırada yaşadığı ani nefes darlığı nedeniyle kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Hafif yaralanan Akbaş, İnegöl Devlet Hastanesinden taburcu edildikten sonra Manisa'ya döndü.

Nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti devam eden Akbaş'a 27 Mart'ta başvurduğu Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastalığı ağır bir şekilde geçirdiği belirlenen Hasan Akbaş, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Akbaş, 17 günlük tedavi sürecinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla bu sabah sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

"Belki de kaza sayesinde öğrendim"

Hastalığı yenen Hasan Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a gittikten sonra halsizlik ve öksürük şikayetinin başladığını söyledi.

Dönüş yolunda kaza geçirdiğini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken Bursa civarında birden nefes darlığı geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Önümdeki arabaya çarptım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Orada teşhis konulamadı ama 2 gün sonra şikayetlerim devam edince hastaneye başvurdum. Belki de o kaza benim bu hastalıktan şüphelenmemi ve virüsü kaptığımı öğrenmemi sağladı.17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim."

Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu dile getiren Akbaş, "Orada bir tomografiye girdiğimi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Aradan bir hafta geçmiş. Uyandığımda doktor hanım 'seni pazartesi servise alacağız' dedi. Ben de 'daha yatalı 2 gün oldu' dedim. 'Hayır sen bir haftadır uyuyorsun' diye yanıt verdi. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Buradan herkese sesleniyorum; ciddiye alın, hiç iyi bir durum değil." dedi.

"Eve göndermek güzel bir duygu"

Hasan Akbaş'ı tedavi eden Dahiliye Uzmanı Dr. Adife Çetintürk Üstündağ, hastanın ağır bir şekilde Soma'dan hastanelerine sevk edildiğini dile getirerek, "Gelir gelmez yoğun bakıma aldık, zorlu bir süreçti. Şu anki durumu iyi, sıkıntıları giderildi, evine kavuşacak. Hastalarımız taburcu oldukça mutlu oluyoruz. Entübe olan bir hastayı iyileştirip evine göndermek gerçekten güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren de Hasan Akbaş'ın tedavi sürecinin kendileri açısından çok duygusal olduğunu söyledi.

Zeren, şunları kaydetti:

"Çünkü babası Erzurum'dan çıkıp Manisa'ya gelmişti. Burada bir pansiyona yerleştirilmişti. Tedavi sürecinde her gün hastanenin kapısında bizi bekledi, oğluyla ilgili bizden bilgi aldı. Hasan'ı hastanemizde entübe ettik, sonrasında servise çıktı ve hastalığı yendi. Hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil, Bilim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlığımızın önerilerini mutlaka yerine getirmek lazım. Biz burada tedavilerini yapıyoruz, hastalarımızın, herkesin evinde kalmasını, bu hastalığın yayılmasına imkan vermemesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haber
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haber
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haber
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Balkanlar'dan gelen soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Haber
Balkanlar'dan gelen soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Kim Kardashian Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 15:53:26. #1.14#
title