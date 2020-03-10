Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi - Haber
Gazipaşa, Alanya, Güncel

Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi

Gazipaşa ilçesinde ambulansa yol vermek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren ve 465 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kız toprağa verildi.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:24
Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi

Gazipaşa ilçesinde ambulansa yol vermek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu yaralanarak komaya giren ve 465 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kız toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Selvinaz Salman'nın (23) cenazesi Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Gazipaşa'ya getirildi.

Korubaşı Mahallesi Merkez Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazına genç kızın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Salman'ın cenazesi gözyaşları arasında aynı mezarlığa defnedildi.

Gazipaşa ilçesinde 1 Aralık 2018'de D400 kara yolu Hastane Kavşağı'nda ambulansa yol vermek isteyen motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman'a, Nihat K. yönetimindeki kamyon çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Salman, tedavi gördüğü hastanede bitkisel hayata girdiği için evine gönderilmişti. Durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye kaldırılan genç kız dün yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kamyon şoförü Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Koronavirüsün görüldüğü Yavru Vatan, tedbir için ilk hamlesini yaptı Haber
Koronavirüsün görüldüğü Yavru Vatan, tedbir için ilk hamlesini yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Podolski Ünal Karaman Berkay Şahin Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Geçirdiği kazadan 465 gün sonra hayatını kaybeden genç kız defnedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:43:44. #1.15#