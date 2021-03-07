Geçirdiği kaza kabusu olmaktan çıktı, hayata memur olarak tutundu

Öğrenci iken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı kabusa dönen genç kadın, annesinin de desteği ile yaşama tutunup devlet memuru oldu.

Öğrenci iken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı kabusa dönen genç kadın, annesinin de desteği ile yaşama tutunup devlet memuru oldu.

Kayseri'de, tarih bölümü öğrencisi iken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçirip bedensel engelli olan Demet Şenlik (40), ibretlik hayatı ile örnek oluyor.

Kırşehir Ticaret Meslek Lisesinde EKPSS sınavı sonrası memur olarak işe başlayan Şenlik, "Trafik kazası geçirmeden önce üniversite 3. sınıfta öğrenciydim. Kazadan sonra yaşama bedensel engelli olarak devam etmeye başladım. Hastane sürecinin ardından 6 yıl evden dışarı hiç çıkmadım" dedi.

Kaza sonrası en büyük destekçisi babasını kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonrası 6 yıl hayata küs olan ve hayallerini noktaladığını düşünen Şenlik, yaşama tutunmasında en büyük destekçisi olarak gördüğü babasını da bir süre sonra kaybetti.

Babasının ölümü ile hayata karşı küs olan ve 6 yıl sonra dışarı çıkmaya ikna olduğunu anlatan Demet Şenlik, "Hayatın ne getireceğinin farkında olmadan yaşamaya başladım. Ama bir yandan da hayatın var olduğunu kavradım. Dışarı çıkarak hayatın devam ettiğini öğrendim" diye konuştu.

Annesi ile yaşam mücadelesine başladı

EKPSS ile memur olarak atanıp annesi ile hayatı sırtlandığını aktaran Şenlik, kadın olmanın ve yaşam mücadelesinin ise zor olduğunu şöyle anlattı:

"Annemle birlikte hayatı sırtlandık. Annemle beraber yaşıyoruz. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Her birey mutlak başarıya odaklanmalı. Başarı kendi elimizde kendimiz istersek başarılı olabiliriz. Özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir eğitim alarak hayata başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ben hayata tutunduktan sonra herkes yapabilir diye düşünmekteyim. Asla hayata karşı umutlarımızı yitirmemeliyiz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı