Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Astsubay Muammer Yuvanç (37) memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Astsubay Muammer Yuvanç (37) memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

İzmir'den atandığı Elazığ'a göreve başlamak için gittiği 4 Temmuz gecesi kaldığı orduevinde kalp krizi geçiren Ulaştırma Astsubay Muammer Yuvanç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen 16 Temmuz'da hayatını kaybeden Yuvanç'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

Yuvanç'ın cenazesi, Şeyh Zeynel Abidin Burak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Ovademirler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Yuvanç'ın yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan cenaze törenine, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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