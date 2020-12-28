Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye'de buldu

Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye'de buldu

Sudanlı Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, 4 haftalık tedavinin ardından sağ kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanmaya başladı

Uzman Doktor Türkan Tünerir:

"Hastamız ayakta zor duruyordu şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor"

ESKİŞEHİR - Geçirdiği felç sonucu vücudunun sağ tarafını kullanamayan Sudanlı Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, ülkesinde sonuç alamayınca aradığı tedaviyi Türkiye'de buldu.

Sudan'da bir firmada yöneticilik yapan 60 yaşındaki Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, mayıs ayında felç geçirerek vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale geldi. Ülkesinde 3 ay boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyon gören Keter, kayda değer bir sonuç alamadı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğunu ve fizik tedavi alanında oldukça başarılı kurumlar olduğunu öğrenen Keter, Eskişehir'de Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Burada gördüğü 4 haftalık tedavinin ardından iyi sonuçlar alan Keter, sağ kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanmaya başladı.

"Tedavimin devamı için buraya sık sık geleceğim"

Tedavisinden çok iyi sonuçlar aldığını belirten Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, tedavisini tamamlamak için sık sık Eskişehir'e geleceğini söyledi. Burada kendisine çok iyi bakıldığını aktaran Keter, "Benim durumumdaki hastalar için burada tam donanımlı bir kurum olduğunu öğrendim. Burada her şey var ve bana çok iyi bakıyorlar. Gayet güzel sonuçlar aldım ve almaya da devam ediyorum. Mayıs ayında felç geçirdim. Sudan'da yaklaşık 3 ay boyunca fizik tedavi gördüm. Orada pek sonuç elde edemedim. Yaptığım araştırmalar neticesinde Eskişehir'deki bu kurumu buldum. Başkaları da burada tedavi görmemi tavsiye edince ben de buraya geldim. Burada insanlar çok sıcak kanlı ve yardımsever. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bir sıkıntım olduğunda hemen çözüm üretiliyor. Burada gerek doktorlar gerek terapist arkadaşlar bütün konularda yardımcı oldular. Aynı zamanda dilimi konuşabilecek insanların burada olması da tercih sebeplerimden biri. Türkiye'yi Sudan'daki bütün çevreme tavsiye edeceğim. 4 hafta sonunda çok iyi sonuçlar aldım ve tedavimin devamı için buraya sık sık geleceğim" ifadelerini kullandı.

"Ayakta zor duruyordu şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor"

Hastanın geçirdiği felcin ardından yardım almadan ayakta durmakta zorlandığını ifade eden Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Uzman Dr. Türkan Tünerir, "Hastamız Sudan'dan rehabilitasyon için kurumumuza geldi. Bize gelmeden 3 ay kadar önce felç geçirmiş; sağ kol ve bacağını kullanamaz hale gelmiş. Kendisi Türkiye'deki ve bizdeki tedavi imkanlarını duyunca bizimle iletişime geçti. En iyi şekilde tedavi edeceğimizi kendisine bildirdik. 4 haftadır Eskişehir'de ve bizim merkezimize tedavi olmaya geliyor. Eşi ve çocuğuyla birlikte buraya geldi. 4 haftadır tedavimiz sürüyor ve çok güzel gelişmeler kaydettik. Artık çok daha rahat yürüyebiliyor, kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanabiliyor. Önceden 3 destekli bastonla ve birisinden yardım alarak zorlukla ayakta dururken şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor" diye konuştu.

"Yurtdışından hasta gelmesi Türkiye'nin prestijini gösteriyor"

Yabancı hastaların tedavi almak için Türkiye'yi tercih etmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Yurt dışından tedavi amaçlı insanların ülkemize gelmesinin Türkiye'nin prestiji açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum bizim sağlık sistemimize duydukları güveni yansıtıyor. Covid-19 salgını olmasına rağmen ülkemizde güvenle tedavi olabileceklerini düşündükleri için Türkiye'yi tercih ettiler. Bu da bizim gurur kaynağımız oluyor ve sağlık alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ