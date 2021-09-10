Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar
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Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar Erzincan'da yaşayan sülük satıcıları yaklaşık 35 yıldır gölden topladıkları sülükleri satarak evlerinin geçimlerini sağlıyorlar.

Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da yaşayan sülük satıcıları yaklaşık 35 yıldır gölden topladıkları sülükleri satarak evlerinin geçimlerini sağlıyorlar.

Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan sülükler, kan dolaşımını rahatlatmasının yanı sıra birçok derde deva olarak da kullanılıyor. En eski tedavi etme aracı olarak kullanılan sülükler, kan dolaşımını rahatlatmasının yanında birçok derde de deva. Doktorların da tavsiye ettiği sülük tedavisi; varis, sivilce, migren, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisi için kullanılıyor. Erzincan'da 35 yıldır Erzincan Ekşisu'da sülük satarak geçimini sağlayan Ekrem Öztürk, "Sülükleri göletlerden topluyorum. Kaynak sulardaki soğuk su sülüğü bunlar. Kaynak sulardan çıktığı için Erzincan sülüğü Türkiye'de birincidir. Tıbbi özelliği olan bir sülüktür. Büyük sülükler ayaklarda ödem toplama, şişlik, yanma olduğu zaman kullanılıyor. Orta boy sülükleri bel fıtığına kullanıyoruz. Küçük boy sülükler ise varisler için kullanıyoruz. Bir de bebek boy sülükler var bunları yüz için kullanıyoruz. Bebek sülükler yüze zarar vermez. Erzincan sülükleri yasal ve tıbbı sülüktür. Doğadan topladığımız için tıbbı özelliği var. Kapalı bir yerde kalsa tıbbı özelliği kalmıyor. Sülüğe ihtiyacı olan insanlar beni yıllardır tanıyorlar. Geldiklerinde ne rahatsızlıkları varsa ben ona göre burada sülük veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer sülük satıcısı Metin Dilek ise, "Sülük çok şifalı bir şey. Sülüğün faydaları, egzama, mantar, varis bunlara iyi geliyor. Sülüğe ilgi var. Şu anda 600 tane siparişim var. Sülüğü sazlıktan, temiz sudan topluyorum." dedi.

Öte yandan sülüklerin fiyatları ebadına göre değişiyor. Küçük sülükler 3, büyük sülükler ise 12 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar
Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar
Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar
Geçimlerini 35 yıldır sülük satarak sağlıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan

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