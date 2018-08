Geçimini bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarına şekil vererek sağlıyor

Havva Fideci: "Türk kadını istediği her işin üstesinden gelebilir, her şeyi başarabilir"

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Havva Fideci, kendi yetiştirdiği su kabakları ile kendi imkanlarıyla şekilli aksesuarlar yapıyor. Fideci yaptığı açıklama, "Türk kadını istediği her işin üstesinden gelebilir, her şeyi başarabilir" dedi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Epçeller Mahallesinde ikamet eden Havva Fideci, kendi yetiştirdiği su kabakları ile yine kendi imkanlarıyla şekilli aksesuar yapıyor. İlk zamanlar hobi olarak başladığı işi şimdi ticarete dökmeye çalışan genç girişimci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kadınlara daha çok destek verilmesini istedi.

"Severek işimi yapıyorum"

Havva Fideci kendi imkanları ile yaptığı aksesuarlar hakkında bilgi vererek, "Kendim yetiştirdiği su kabağı diğer adıyla susak diye bilinen bu malzemeleri motifle bu hale getiriyorum. İlk olarak hobi olarak başladım. Daha sonra kendi imkanlarımla kendim bahçemde ekip yetiştirdim. Kendi imkanlarımla motif motif işledim. Görüldüğü gibi tesisatını kendim yapıyorum. Sonunda bu şekilleri aldılar. Süs olarak lamba şeklinde var. Sonra bu yaptıklarımı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşınca talep oldu. Ben bu işi büyütmeyi düşünüyorum. Sağ olsunlar arkadaşlarımın da çok büyük desteği var. Fuara kadar katıldım çok renkli geçti. Severek işimi yapıyorum" dedi.

"Ticarete dökmeyi düşünüyorum talep olursa"

Talep olduğu sürece aksesuarları ticarete dökmeyi düşündüğünü belirten Fideci, "Türk kadınları kabuğunu kırmalı. Kimseye aldırış etmeden elinden ne geliyorsa yapmalı. Türk kadını istediği her işin üstesinden gelebilir, her şeyi başarabilir. Ben elimdeki imkanlarla bu seviyeye getirebildim. Ben buradan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Kadınlara artık daha fazla destek vermesini istiyorum, bekliyorum. Bu işi inşallah büyütmeyi düşünüyorum. Bir imkan, bir destek olursa hedefim daha da büyümek. İnşallah başarabilirim. Ev hanımıyım ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel yerlere gelmeyi düşünüyorum. Yaptıklarımı satışa sunuyorum. Fiyatlarımız uygun. 50 TL'den başlıyor, çeşidine göre fiyatlandırıyoruz. Bu iş biraz maliyetli ama değiyor. Ticarete dökmeyi düşünüyorum talep olursa" diye konuştu.