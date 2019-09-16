Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor

Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya’da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışamaya devam edeceğini açıkladı. OECD verilerine göre, 65 yaşın üzerindeki Japonların yaklaşık yüzde 20'si göreli yoksulluk sınırı altında yaşıyor

16.09.2019 14:30
Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya'da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışmaya devam edeceğini açıkladı.


Japonya'da şantiyelerde, fabrikalarda veya ofislerde, 70 yaşında, hatta 80 yaşındaki çalışanlara rastlamak olağandışı bir durum değil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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