Geçim sıkıntısı çeken Japon emekliler çalışmak zorunda kalıyor

16.09.2019 14:30

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya'da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışmaya devam edeceğini açıkladı.



Japonya'da şantiyelerde, fabrikalarda veya ofislerde, 70 yaşında, hatta 80 yaşındaki çalışanlara rastlamak olağandışı bir durum değil. Euronews.com'da Görüntüle