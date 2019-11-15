Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı
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Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin en az yüzde 50'si yarı zamanlı bir işte çalışıyor.

15.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:46
Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

Laura 19 yaşında, Lumière Üniversitesi'nde bölümünde birinci sınıf öğrencisi. 'da öğrencilerin ayda sadece birkaç euro ile nasıl geçim mücadelesi verdiğini anlatıyor. Döneme başlarken sadece bir devlet bursu (CROUS) alan Laura'ya ailesi ayda ancak 30 euro kadar destek olabiliyor.


Ailenin maddi durumuna göre değişen burs sistemi


Fransa'da üniversite öğrencileri ailelerinin gelirine göre sınıflandırılıp, ona göre burs alıyor. Laura, ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için 4. seviyede aylık 392 euro burs alıyor. Ancak bu miktarın 391'i kiraya gidiyor. "Ayda bir euro ile nasıl yaşanır?" diyor Laura ve ekliyor: "Ya hiçbir şey yemeyeceğim, ya da bulursam sürekli makarna yiyeceğim. Bu dönemde notlarım da düştü." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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