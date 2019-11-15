Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı
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Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

15.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:21

Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin en az yüzde 50'si yarı zamanlı bir işte çalışıyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı
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