Geçim sıkıntısı çeken Fransız öğrencilerin eğitimle imtihanı

15.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:21

Fransız istatistik kurumu INSEE'nin verilerine göre ülkedeki üniversite öğrencilerinin yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin en az yüzde 50'si yarı zamanlı bir işte çalışıyor. View on euronews