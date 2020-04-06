"Gecikmeye bağlı hasarlı kalp vakaları görmeye başladık"
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Koronavirüs, Kalp Krizi, Kayhan, Sağlık

"Gecikmeye bağlı hasarlı kalp vakaları görmeye başladık"

Son günlerde özellikle hastaneye geç başvurmaya bağlı olarak kalplerinde ciddi hasar oluşmuş vakalarla karşılaştıklarına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Maalesef bu dönemde hekime geç başvurma nedeniyle ağır hastalarla karşılaşıyoruz.

06.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:28

Son günlerde özellikle hastaneye geç başvurmaya bağlı olarak kalplerinde ciddi hasar oluşmuş vakalarla karşılaştıklarına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Maalesef bu dönemde hekime geç başvurma nedeniyle ağır hastalarla karşılaşıyoruz. Örneğin kalple ilgili şikayetler, göğüs ağrısı şikayetleri, kalp krizi riski gibi durumlarda mutlaka hekime gidilmesi gerekiyor. Çünkü vakit kaybı durumunda kalpte önemli hasarlar meydana gelebiliyor" dedi.

Dünyayı sarsan koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de alınan etkin önlemlerle durdurulmaya çalışılıyor. Vatandaşların da bu dönemde sosyal izolasyon çağrılarına büyük ölçüde uydukları görülüyor. Diğer yandan yaşanan pandemi nedeniyle insanlarda, virüs bulaşma riski yüksek olan hastanelere gitmekten kaçınıyor. Ancak uzmanlar, hastaneye gitmekten kaçınmanın zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığı hastalıkların tedavisinde geç kalınması ve hastayı kaybetme riskini artıracağı konusunda uyarıyor.

GEÇ BAŞVURU ORGANLARDA AĞIR HASARA YOL AÇABİLİYOR

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, son günlerde özellikle hastaneye geç başvurmaya bağlı olarak kalplerinde ciddi hasar oluşmuş vakalarla karşılaştıklarını söyledi. 

Vatandaşların Covid-19 belirtilerinden şüphelendiklerinde pandemi hastanelerine müracaat edebileceklerini belirten Prof.Dr. Kayhan, "Ancak bunun dışındaki sağlık problemleri ve özellikle de ertelenmesi mümkün olmayan hayati önemdeki hastalıklar için vatandaşlarımızı zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz" dedi.   

Yaşanan ölümcül salgın nedeniyle hastanelere gitmekten kaçınmanın kimi hastalıklarda daha ağır sorunlara yol açacağını hatırlatan Prof.Dr. Servet Kayhan şunları söyledi:

"Maalesef bu dönemde hekime geç başvurma nedeniyle ağır hastalarla karşılaşıyoruz. Örneğin kalple ilgili şikayetler, göğüs ağrısı şikayetleri, kalp krizi riski gibi durumlarda mutlaka hekime gidilmesi gerekiyor. Çünkü vakit kaybı durumunda kalpte önemli hasarlar meydana gelebiliyor. Şikayetleri sonrası hekime geç geldiği için kalbinde hasar meydana gelmiş kalp krizi vakalarıyla karşılaşmaktayız. Kalple ilgili göğüs ağrısı, ritm bozukluğu, tansiyonla ilgili şikayetler varsa mutlaka hekime gidilmeli."

TANSİYON VE DİYABET SORUNLARI İHMAL EDİLMEMELİ

"Covid- 19'u ağır geçiren hastaların çoğunluğunun hipertansiyon hastaları olduğunu göz önünde bulundurursak tansiyonla ilgili problemlerin de geciktirilmemesi gerekiyor" diyen Prof.Dr.Servet Kayhan, "İkinci önemli hastalık da diyabet. Diyabetle ilgili ilaçların mutlaka düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Şeker yükselmesi ya da düşmesi risk oluşturabilir. Mutlaka hekime danışılmalıdır. Diğer taraftan bağışıklığı baskılayabilecek tedavilerin de bu pandemi süresince mümkünse ertelenmesi gerekiyor. Bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar Covid- 19 açısından riski artırabiliyor" şeklinde konuştu.

Covid-19 pandemisine karşı açıklanan tüm önlemlerin hastaneler için de geçerli olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Servet Kayhan, "Hastane ortamlarında virüs bulaşma riski çok daha yüksektir. Bu yüzden koruyucu önlemlerin hastane içerisinde çok daha titizlikle uygulanması gerekiyor. Gelen vatandaşlarımızın eldiven kullanmaları ve cerrahi maske takmaları özellikle önemli. Kişisel uzak kalma mesafesi olan 1,5 -2 m de mutlaka korunmalı" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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