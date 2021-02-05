Geçici yönetimin belirlenmesi Libya'da memnuniyetle karşılandı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Devlet Yüksek Konseyi, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe'nin seçilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konsey, Cenevre görüşmelerinde, Libya yürütme otoritesinin UNSMIL himayesinde yeniden yapılandırılmasına ilişkin sonuçları memnuniyetle karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni yönetimden, önceki yönetimlerin hatalarından ders alma ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi istenen açıklamada, geçici yönetime seçimin amacı olan "güvenlik ve istikrarı sağlama, anayasa referandumu, yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için şartları oluşturma" çağrısında bulunuldu.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanan listeyi tebrik ederek, seçilen kadroya siyasi ve ekonomik konularda beklenen değişiklikleri yapmaları konusunda destek verdiklerini ifade etti.

Adalet ve Bina Partisi Başkanı Muhammed Savvan da yeni yönetiminin seçilmesini ve Libya halkını tebrik ederek, gelecek aşamalarda başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu aldı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu