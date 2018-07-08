Geçici Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz...

Geçici Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, "Meclis Başkanı seçimine 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00'te başlanacaktır" dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurul oturumunu kapatmadan milletvekillerine hatırlatma yaptı.

Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adayların, Meclisin toplandığı 7 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren beş gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Başkan adayları 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar bildirilebilecektir.

Meclis Başkanı seçimine 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00'te başlanacaktır."

Yılmaz, 27. Yasama döneminde en yaşlı üyenin Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla İç Tüzük'ün 8'inci maddesindeki 'Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar' hükmü gereğince Sayın Baykal'ın Geçici Başkanlık görevini icra etmesi gerekmekteydi. Ancak yine malumunuz olduğu üzere, Sayın Baykal sağlık sorunları nedeniyle bu görevi ifa edememiş ve Parlamentomuzun ikinci yaşlı üyesi sıfatıyla bu görevi benim ifa etmem gerekmiştir. Bu vesileyle, Başkanlık Divanı olarak Sayın Baykal'a "Geçmiş olsun." dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanının yemin töreni için 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 16.30'da toplanmak üzere birleşimi kapattı. - ANKARA