Geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler normale döndü
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Geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler normale döndü

Geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler normale döndü
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İntihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler yeniden başladı.

İntihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, durumun normale dönmesiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu yeniden devreye alındı.

İntihar girişimi dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmış, bu sürede Şişhane ile Osmanbey arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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