Geçici Personeller Kadro İstiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde Özel İdare bünyesinde çalışan sözleşmeli personeller ağır şartlarda çalıştıklarını belirterek kadro taleplerini dile getirdi.

Batman'da özellikle kış aylarında karla mücadele çalışmalarında yoğun mesai harcayan Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde geçici olarak çalışan personellerden Mahmut Bas, ağır şartlarda çalıştıklarını ve kadro talep ettiklerini söyledi. 16 yıldan bu yana Batman Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde geçici görevle çalışan Mahmut Bas, "Gece gündüz demeden karla mücadele ediyoruz. Köy yolları üç seferdir kapanıyor. 19 gün içinde 3 seferdir kapanan yolları yeniden açıyoruz. Kapanan yolların yüzde 98'ini açtık. Karla mücadelenin zorlukları da var. Kefenimizi yanımıza alıp karla mücadeleye çıkıyoruz. Bazen gece 10'da, 12'de bazen de geceleri hasta olduğu zaman hiç çekinmeden bu mücadeleye çıkıyoruz. 16 yıldır bu görevdeyim. Geçici görevle Batman İl Özel İdaresi'nde çalışıyoruz. İl Özel İdare imkanları şuan bize sağlanmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dan ve milletvekilimiz Ziver Özdemir'den bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizler Özel İdare bünyesinde kadro hak ediyoruz. Bunun emsalleri de var. Zonguldak'ta 200 Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanı Özel İdare bünyesine alındı altı ay önce kadroya alındı. Türkiye genelinde 3 bin Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanı var. Bunların her yıl giriş ve çıkışları yapılıyor ve işten çıkarılma korkusu yaşıyorlar. Bizde özel idarenin daimi işçisi olmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA