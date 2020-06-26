Geçici orman işçisi alımı kura çekimi yapıldı
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Geçici orman işçisi alımı kura çekimi yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak 50 geçici personel alımı için kura çekilişi yapıldı.

Geçici orman işçisi alımı kura çekimi yapıldı
26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:38

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak 50 geçici personel alımı için kura çekilişi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çalıştırılmak üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde istihdam edilecek toplam 50 geçici işçi alımı için kura çekimi yapıldı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğünce müracaatları alınarak Muğla için 2 bin 121 ve Aydın için 627 adayın isim listelerinin kesinleşmesiyle birlikte Yılanlı Orman işletme Müdürlüğü bahçesinde noter huzurunda adayların katılımı ile kura çekilişi gerçekleştirildi.

"Kovid 19" önlemleri kapsamında açık alanda, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı gibi hususlara titizlikle riayet edilerek yapılan kura çekimi törenine Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, 2. Noter Yetkilileri ile işçi adayları katılım sağladı.

Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun'un süreçle ilgili açıklayıcı bilgiler vererek adaylara hayırlı olsun temennisi ile başlayan çekilişte Muğla için 100 asil 100 yedek, Aydın için 100 asil 100 yedek olmak üzere toplam 400 kişilik kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekilişi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Ayrıca kura çekiminin tamamı kayıt altına alındı. Noter Kura sonuçları, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ve sınavla ilgili gerekli açıklamalar muglaobm.ogm.gov.tr web sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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