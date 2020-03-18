Geçici Olarak Kapatılacak Kafelerin İşletmecileri ve Müşterileri Ne Diyor? VOA Türkçe, İstanbul'da bu gece yarısı uygulamaya geçecek olan önlemler çerçevesinde kapatılacak kafelerin işletmecileri ve müşterilerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı.