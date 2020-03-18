Geçici Olarak Kapatılacak Kafelerin İşletmecileri ve Müşterileri Ne Diyor?
VOA Türkçe, İstanbul'da bu gece yarısı uygulamaya geçecek olan önlemler çerçevesinde kapatılacak kafelerin işletmecileri ve müşterilerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı.
18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
VOA Türkçe, İstanbul'da bu gece yarısı uygulamaya geçecek olan önlemler çerçevesinde kapatılacak kafelerin işletmecileri ve müşterilerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: Geçici Olarak Kapatılacak Kafelerin İşletmecileri ve Müşterileri Ne Diyor?