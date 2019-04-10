Geçici İşe Başvuran 4 Bin 300 Aday İçin Kura Çekimi Yapıldı

Geçici işe başvuran 4 bin 300 aday için kura çekimi yapıldı

-Kilis'te 6 aylık iş için müracaatta bulunan 4 bin 300 kişiden 300'ü için kura çekimi yapıldı

KİLİS - Kilis'te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 4 bin 300 kişiden 300'ü için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Program kapsamında Kilis Belediyesi'nde 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 300 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 4 bin 300 kişi mart ayında başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi yapıldı.. Başvuranların isimlerinin bulunduğu kağıtlar bidonuna konulduktan sonra noter tarafından çekilişleri yapıldı. Kurada ismi çıkanların bu ay içerisinde işe başlayacakları bildirildi. Noter kurası Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Kaynak: İHA