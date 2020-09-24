Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı
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Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

24.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:21

Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 9 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 3 bin 313 adaydan 328'nin için kura çekimi yapıldı.

Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

KİLİS - Kilis'te İŞKUR aracılığıyla 9 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 3 bin 313 adaydan 328'nin için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 250'si temizlik personeli, 78 özel güvenlik görevlisinin işe alınması için kura çekimi yapıldı. Temizlik işi için 2 bin 912 kişi, Özel Güvenlik için 401 kişi omak üzere 3 bin 313 kişi başvurdu. Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çalışmak için başvuranlarının isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı.

Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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