Geçici Hayvan Bakımevi denetlendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı.
11.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:19
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı.
Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü görevlileri, Kilis Belediyesi kontrolünde olan sokak hayvanlarının bulunduğu Geçici Bakımevi denetimi yapıldı. Sokak hayvanlarını bulunduğu geçici bakımevindeki hayvanların rutin kontrollerinin yapıldığı, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde olduğu bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA