Geçici Hayvan Bakim evinde denetim
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Geçici Hayvan Bakim evinde denetim

06.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:38
Geçici Hayvan Bakim evinde denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetim yapıldı.

Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yapıldı. Habersiz gerçekleştirilen denetimde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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