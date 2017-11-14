Geçici Bakımevinde Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, öğrencilerle sokak hayvanlarının tanışıp kaynaşma noktası olmaya devam ediyor.



Salı ve perşembe günleri öğrencilerin ziyaretlerine açılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret eden öğrenciler, yaralı ya da hasta olan hayvanların tedavi süreçleri öğrenirken yeni doğmuş yavrularla kaynaşarak sevgilerini paylaşıyor.



Son olarak Karadeniz Ortaokulu ve Namık Kemal Anaokulun öğrencileri ziyaret etti. - TEKİRDAĞ