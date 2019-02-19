Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bartın

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bartın

Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bartın

Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bartın'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Ulus: Hasan Hüseyin Uzun

Amasra: Uğur Timur

Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

Cumhuriyet Halk Partisi

Bartın: Mehmet Arslan

Ulus: Çetin Selçuk Arslan

Amasra: Recai Çakır

Kurucaşile: Nergiz Kartal

Milliyetçi Hareket Partisi

Bartın: Cemal Akın

Ulus: Sevgi Ünal

Amasra: Asım Soydan

Kurucaşile: Sinan Özekin

- İYİ Parti

Amasra: Levent Gülbezer

Kurucaşile: Mehmet Aksu

Saadet Partisi

Bartın: Emin Titiz

Ulus: Bayram Taşçı

Amasra: Celal Vakit

Kurucaşile: Can Güner

Kaynak: AA
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