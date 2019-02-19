Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bartın
Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bartın'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
Amasra: Uğur Timur
Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın
Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın: Mehmet Arslan
Ulus: Çetin Selçuk Arslan
Amasra: Recai Çakır
Kurucaşile: Nergiz Kartal
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın: Cemal Akın
Ulus: Sevgi Ünal
Amasra: Asım Soydan
Kurucaşile: Sinan Özekin
- İYİ Parti
Amasra: Levent Gülbezer
Kurucaşile: Mehmet Aksu
Saadet Partisi
Bartın: Emin Titiz
Ulus: Bayram Taşçı
Amasra: Celal Vakit
Kurucaşile: Can Güner