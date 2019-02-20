Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Iğdır'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Aralık : Mustafa Güzelkaya

Tuzluca : Faruk Korkusuz

Karakoyunlu : Kurban Kaya

Merkez Halfeli Beldesi : İbrahim Çobas

Merkez Hoşhaber Beldesi : Yusuf Karasu

Merkez Melekli Beldesi : Turan Çatalkaya


Cumhuriyet Halk Partisi

Merkez : Sözer Sayan

Aralık : Zafer Bayat

Tuzluca : Abdullah Çinibulak

Karakoyunlu : Cafer Dalga

Merkez Hoşhaber Beldesi : Osman Toka

Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez : İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Aralık : Cafer Akka

Tuzluca : Alican Zorman

Karakoyunlu : Bayram Ali Ballı

Merkez Halfeli Beldesi : Terlan Kalmaz

Merkez Hoşhaber Beldesi : Faik Taylay

Merkez Melekli Beldesi : Eray Coşar


Halkların Demokratik Partisi

Merkez : Yaşar Akkuş

Tuzluca : Ayşe Aras Kaynar

Merkez Halfeli Beldesi : Hasan Safa

Merkez Hoşhaber Beldesi : Ahmet Karasu

Saadet Partisi

Merkez : Abdullah Mert

Aralık : Ömer Faruk Çağlar

Tuzluca : Ahmet Sait Sadrettin Türkan

Karakoyunlu : İsmet Öget

Merkez Halfeli Beldesi : Mehmet Sarıtaş

Merkez Hoşhaber Beldesi : Muhammed Talha Beşinci

Merkez Melekli Beldesi : Naim Yılmaz

Kaynak: AA
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