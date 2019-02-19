Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Hakkari'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakkari: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)
Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)
Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)
Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)
Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkari: Metin Koparan
Yüksekova: Peruz Çamlı
Şemdinli: Mirpenç Uysal
Çukurca: Ebubekir Aksaç
Derecik: Suat Yüksel
Halkların Demokratik Partisi
Hakkari: Cihan Kahraman
Yüksekova: Remziye Yaşar
Şemdinli: Sami Beşer
Çukurca: Ebubekir Kanar
İYİ Parti
Hakkari: Yaşar Yorulmaz
Yüksekova: Sabri Diri
Şemdinli: Sıtar Erden
Çukurca: Turan Doğan
Derecik: Efe Üstündağ
Saadet Partisi
Hakkari: Rahmi Çiftçi
Yüksekova: Yavuz Dalgıç
Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi
Çukurca: Mücahide Akılotu
Derecik: Sümeyye Söğüt