Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Tekirdağ'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

AK Parti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)

Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)

Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)

Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)

Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)

Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)

Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet ittifakı)

Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet ittifakı)

Çerkezköy: Vahap Akay (Millet ittifakı)

Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet ittifakı)

Muratlı: Nebi Tepe

Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet ittifakı)

Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet ittifakı)

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet ittifakı)

Ergene: Rasim Yüksel (Millet ittifakı)

Şarköy: Alpay Var (Millet ittifakı)

Saray: Özger Erkiş

Halkların Demokrasi Partisi

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş - Zübeyde Karaoğlan

İYİ Parti

Çorlu: Erkan Düzenli

Muratlı: Zülküf İşler

Saray: Ali Özen

Milliyetçi Hareket Partisi

Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)

Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

Saadet Partisi


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan


Çorlu: Murat Vakitçi


Çerkezköy: Erol Kaya


Ergene: Oktay Çalışkan


Hayrabolu: Gökay Yıldırım


Kapaklı: Hasan Karakoç


Muratlı: Tarık Eğçin


Malkara: Enes Kiremitçi


Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon


Süleymanpaşa: Atakan Yaşar


Saray: Halil Gören


Şarköy: Levent Çotuk

Demokrat Parti

Hayrabolu: Arif Yalçın

Büyük Birlik Partisi

Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın

Çerkezköy: Yılmaz Bulut

Kapaklı: Güzin Yıldız

Malkara: Bahri Demir

Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz

Saray: Cem Başbuğ

Şarköy: Sabri Güner

Ergene: Meftun Özay

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman

Çerkezköy: Metin Dönmez

Ergene: Bora Küçükçetin

Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu

Malkara: Yılmaz Yıldız

Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar

Marmaraereğlisi: Hikmet Ata

Kapaklı: Tuncay Ulukaya

Vatan Partisi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu

Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz

Süleymanpaşa: Özkan İnci

Ergene: Kenan Serbest

Kaynak: AA
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