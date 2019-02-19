Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Şırnak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)
Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram
Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı
Kumçatı beldesi: Ekrem Demir
Beytüşşebap: Habip Aşan
Cizre: Eşref Müjde
Güçlükonak: Bahattin Aktuğ
Fındık Beldesi: Abdulselam İmre
İdil: İsmail Genç
Karalar beldesi: Halef İnan
Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca
Silopi: İbrahim Tayşun
Çalışkan beldesi: Nadir Tosun
Başverimli beldesi: Medeni Tatar
Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu
Uludere: Sait Ürek
Hilal beldesi: Cevher Benek
Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız
Şenoba beldesi: Alihan Babat
Cumhuriyet Halk Partisi
Şırnak: Osman Can
Balveren beldesi: Ahmet Ertak
Kasrik beldesi: Nedim Bilik
İdil: Fikret Ağırman
Karalar beldesi: Ekrem Sağlam
Silopi: Cemal Cengiz
Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak
Çalışkan beldesi: Hasan Mete
Görümlü beldesi: Muhsin Özdemir
Uludere: Salih Tanık
Şenoba beldesi: Sabri Babat
Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu
Halkların Demokratik Partisi
Şırnak: Hişyar Uysal
Beytüşşebap: Cahit Özkan
Güçlükonak: M. Emin Kılıç
Kumçatı beldesi: Dursun Çakır
Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak
Balveren beldesi: Musa Sidar
Cizre: Mehmet Ziriğ
Silopi: Sülayman Şavluk
İdil: Niyazi Çevrim
Fındık beldesi: Ahmet İmre
Uludere: Selahattin Ürün
İYİ Parti
Şırnak: Hacı Özer
Cizre: Ali Mungan
İdil: Metin Yetik
Güçlükonak: Rıdvan Oğur
Fındık beldesi: Ramazan İlhan
Silopi: Serhat Açıl
Uludere: Raşit Babat
Saadet Partisi
Şırnak: Orhan Ürün
Balveren beldesi: İlyas bilir
Kasrik beldesi: Metin Şanlı
Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat
Uludere: Mücahit Sarımsakçı
Hilal beldesi: Çağrı Kandemir
Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem
Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram
Beytüşşebap : Abdullah Enes
Cizre: Feyroz Bozkurt
Güçlükonak: Uğur Güzel
Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş
İdil: Yasin Bakır
Karalar beldesi: Hasan Turgut
Sırtköy beldesi: Mehmet Esen
Silopi: Enes Yılmaz
Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu
Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven