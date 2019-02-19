Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Afyonkarahisar'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek

Başmakçı: Tuncer Kerpiç

Bayat: Halil İbrahim Bodur

Bolvadin: Halil İbrahim Sevim

Çay: Hüseyin Atlı

Çobanlar: Ali Altuntaş

Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)

Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)

Emirdağ: Serkan Koyuncu

Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)

Hocalar: Ali Arslan

İhsaniye: Mevlüt Küçük

İscehisar: Mustafa Çibik

Kızılören: Ozan Osman Kaya

Sandıklı: Mustafa Çöl

Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)

Sultandağı: Mehmet Aldırmaz

Şuhut: Recep Bozkurt

Cumhuriyet Halk Partisi

Başmakçı: Halil Özcan

Bayat: Hüseyin Özaktan

Çay: Ali Selvi

Çobanlar: Beytullah Tota

Dazkırı: İsmail Taylan

Emirdağ: Barış Can

Evciler: Saim Özer

Hocalar: Veli Aydoğmuş

İhsaniye: Tunay Türkmen

Sinanpaşa: Harun Güner

Sultandağı: Osman Acar

Şuhut: Ekrem Özsoy

Milliyetçi Hareket Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya

Sandıklı: Mustafa Gürel

Çobanlar: Ali Sarıtaş

Başmakçı: Ayhan Gönüllü

Bayat: Seyfettin Atacan

Bolvadin: Selahattin Kelekçi

Çay: Hüseyin Çağrı

Emirdağ: Uğur Serdar Kargın

Hocalar: Doğan Demir

İhsaniye: Şaban Çabuk

İscehisar: Bahtiyar Aşkın

Kızılören: Ali Erol

Sultandağı: Tacettin Damlarkaya

Şuhut: İbrahim Yıldız

İYİ Parti

Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)

Bolvadin: Süleyman Toker

Çay: Serdar Dündar

Çobanlar: Sefa Değirmen

Dinar: Saffet Acar

Kızılören: Ali Kocapınar

Sandıklı: Asım Orhan

Sultandağı: İsmail Çelik

Demokrat Parti

Bayat: Süleyman Mandal

Çay: İsmail Kökçür

İscehisar: Ahmet Şahin

Sinanpaşa: Murat Karakoyun

Saadet Partisi

Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu

Başmakçı: Ayhan Kemik

Bayat: Erhan Akpınar

Bolvadin: Osman Yavuz

Çay: Mehmet Akkoyun

Çobanlar: İbrahim Bayar

Dazkırı: Veysel Korkmaz

Dinar: Yaşar Karakaya

Emirdağ: Ahmet Alkan

Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat

Hocalar: Saadetdin Eşbah

İhsaniye: Selami Sivri

İscehisar: Ali Başpınar

Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç

Sandıklı: Hasan Balyalı

Sinanpaşa: Ramazan Kartal

Sultandağı: Ayhan Çelik

Şuhut: Oğuzhan Turgut

Büyük Birlik Partisi

İscehisar: Necati Günser

Sandıklı: Sami Akbulut

Kaynak: AA