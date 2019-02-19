Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)

Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)

Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)

Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)

Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)

Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)

Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)

Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)

Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir: Ali Öztunç

(Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan

(Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan

(Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan

(Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer

(Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi



Nurhak: Battal Kaya

(Cumhur İttifakı)

Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun

(Cumhur İttifakı)

İYİ Parti



Onikişubat: Mustafa Bastırmacı

(Millet İttifakı)



Elbistan: Abdullah Paksoy

(Millet İttifakı)

Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)

Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)



Andırın: Ali Çatalbaş

(Millet İttifakı)



Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)



Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Onikişubat: Selim Kale

Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe

Elbistan: Sami Polat

Afşin: Şeref Ertekin

Göksun: İshak Köroğlu

Nurhak: Mehmet Alış

Ekinözü: Oktay Ceyhan

Andırın: Abdullah Tor

Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı

Pazarcık: Ali Çolak

Çağlayancerit: İrfan Şişman

Büyük Birlik Partisi

Onikişubat: Fulya Köse

Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz



Elbistan: İbrahim Alagöz



Afşin: Ecevit Kavak



Göksun: Ali Kıraç



Pazarcık: Ali Ergören



Çağlayancerit: Eyup Babuşcu

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Onikişubat: Sezai Çevirici

Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Ali Şenyüz

Vatan Partisi

Büyükşehir: Cafer Sincer

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Mehmet Kenger

Pazarcık: Kamil Dalkara

Bağımsız

Büyükşehir: İrfan Fıstık

Büyükşehir: Ömer Solak

Kaynak: AA