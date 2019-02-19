Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
Şanlıurfa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Şanlıurfa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Şanlıurfa'da bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir: Hidayet Enmek
Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Haliliye: Şerif Bendaş
Eyyübiye: Mahmut Memitanlı
Karaköprü: Rıdvan Yavuz
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz
Milliyetçi Hareket Partisi
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
İyi Parti
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Saadet Partisi
Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhın
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Demokrat Parti
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz