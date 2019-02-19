Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Şanlıurfa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Şanlıurfa'da bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)



Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi



Akçakale: Ahmet Geçit



Birecik: Hüseyin Kıran



Bozova: Şıhmüslüm Bayar



Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra



Eyyübiye: Sinan Kılıç



Halfeti: Ekrem Morçiçek



Harran: Mehmet İngin



Hilvan: Ali Turan Avcı



Siverek: Fatih Mehmet Bucak



Suruç: Kemal Eşsiz



Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

Halkların Demokratik Partisi



Büyükşehir: Hidayet Enmek

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi



Birecik: Hakan Arıcı



Haliliye: Şerif Bendaş



Eyyübiye: Mahmut Memitanlı



Karaköprü: Rıdvan Yavuz



Viranşehir: Hıdır Oktay



Suruç: Hatice Çevik



Hilvan: Bişar Tüysüz



Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman



Bozova: Mahmut Çakmak



Siverek: Turan Tüysüz

Milliyetçi Hareket Partisi

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

İyi Parti

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun

Saadet Partisi

Büyükşehir: Sabahattin Cevheri

Akçakale: Abdulhakim Ayhın

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

Demokrat Parti

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

Kaynak: AA