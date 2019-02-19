Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kırşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi:

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

Milliyetçi Hareket Patisi:

Kırşehir: Onur Köksal

Akpınar: Ramazan Atalay

Akçakent: Ahmet Bozkurt

Boztepe: Musa Ceylan

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

İyi Parti:

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi:

Kırşehir: Yusuf Turan

Akçakent: Beytullah Zeki

Boztepe: Hatice Günkızıl

Çiçekdağı: Hacı Doğan

Kaman: İsa Dinçer

Mucur: Ahmet Erganlı

Demokratik Sol Parti:

Kırşehir: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgen

Türkiye Komünist Partisi:

Kırşehir: Serap Emir

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir: Ahmet Haydar İlik

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Mucur: Hasan Bozdoğan

Vatan Partisi

Kırşehir: İlker Özkamalı

Kaynak: AA
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