Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Osmaniye'de siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül

İYİ Parti

Merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Teyfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu

Demokrat Parti

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu

Demokratik Sol Parti:

Merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel

Kadirli: Ahmet Yıldırım

Toprakkale: Şükrü Tuncer

Türkiye Komünist Partisi

Merkez: Mehmet Çanta

Bağımsız:

Kadir Karayel

Alparslan Koca

Kaynak: AA
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