YSK, 8 Partinin Geçici Aday Listelerini Açıkladı
24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
YSK, 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin geçici aday listesini açıkladı. Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
TÜRKİYE GENELİNDE 68 BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BULUNUYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi. AK Parti, CHP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi 87, Hür Dava Partisi 85 seçim çevresinde seçime katılacak. Karara göre, Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
YSK kararında, 8 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.