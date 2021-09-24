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Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Yaptığı drift ile çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kökez mahallesi Burmahanci caddesinde yaşanan olay sonrası o anları cep telEfonu ile kayda giren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi ve 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Olay sonrası polis drift atan şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu

Geceyarısı sokak arasında drift pahalıya maloldu
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