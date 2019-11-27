27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:37

Gecesini gündüzüne katıp 50 yılda binlerce eser topladı, evini müzeye çevirdi

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıllarca biriktirdiği tüfek, kılıç, lamba, su matarası gibi 2 bine yakın eseri evinde sergileyen 79 yaşındaki Ali Yılmaz, tarihi nitelikteki eşyalara gözü gibi bakıyor.

Çekerek ilçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 79 yaşındaki Ali Yılmaz, evini tarihi eser niteliği taşıyan eşya ve kıyafetlerle donatarak evini müzeye çevirdi. Geçmişe adeta ışık tutan evde Osmanlı Döneminden kalma silah, su mataraları, tüfek, halı, kilim, mutfak eşyalarına kadar yaklaşık 2 bin eser yer alıyor. Yıllardır gecesini gündüzüne katarak Osmanlı kültürünün eşyalarını, eski tarihin örneklerini köy, kasaba, vilayet demeyerek gezen ve topladığı tarihi eşyaları evinde sergileyen Ali Yılmaz, vatandaşları maziye götürüyor. Osmanlı kültür ve medeniyetinin temsilciliği görevini üstlenen ve bu uğurda oturduğu evi müzeye çeviren Ali Yılmaz'ın müze evi, ziyaretçi akınına uğruyor. 79 yaşındaki Ali Yılmaz gözü gibi baktığı evindeki eserleri kendisinden sonra devlete bağışlamayı da düşünüyor.

Müze gibi evi ziyarete gelen vatandaşlardan Merve Koçak, yaptığı açıklamada, "Ali Amca'nın evi buram buram tarih kokuyor. Ben de gelip yerinde görmek istedim. Çok güzel ve çok beğendim. Halı, testi, tüfek Osmanlı'ya dayanan birçok şey gördüm ve çok ilgimi çekti. Ben de tarihi çok severim. Burada bir tarih yaşatılıyor. Ben Çekerekli'yim ben böyle bir yerin olduğunu geç öğrendim ama çok güzel bir yer. Merak ettim ve geldim, inceledim" dedi. Mesut Süzener isimli vatandaş ise, "Burada bir tarih yaşatılıyor. O yüzden benim de her zaman ilgimi çekmiştir tarih. Tarihi eserleri toplamış Ali Amcamız herkesin ilgisini çekiyor. Biz de zaman zaman buraya geliyoruz. 2 bin parça tarihi eser var burada onları inceliyoruz ve Ali Amca ile sohbet ediyoruz" şeklinde konuştu.

50 yılı geçkin süredir tarihi eser toplayarak evini müze haline getirdiğini anlatan Ali Yılmaz ise, "Bu tarihi eser merakı kanımda var. Kendim de Osmanlıyım. Bu tarihi merak Erbakan'dan geliyor. Oradan aldım bu gücü. Burada 600 yıllık eserimiz var. Kamalar, kılıçlar, bakırlar, halılar, kilimler her şey var. Osmanlıdan kalma güveç kazanları dahi var. Osmanlı su matarası da var. Bunu Tokattan, Çorumdan getirdim, ben de erinme yok hemen gider alır getiririm. Bunları satın aldığımda oldu, hediye edenlerde oldu. Burada 2 bine yakın parça var. Burayı görenler bunları nasıl topladın diye soruyor. Bunları evimde sergiliyorum. Burası müze gibi ev oldu evlikten çıktı tarihi ev oldu. Osmanlıdan, Selçukludan, Romalılardan kalma malzemeler var. Satmayı düşünmüyorum. Tokattan geldiler satar mısın dediler satmam dedim. Bunları ben biriktirdim halada biriktirmeye devam ediyorum. Tarih sevilmez mi hepimiz Osmanlıyız. Ben bunu devlete bağış yapacağım. Bunları 50 yıldan beri topladım. Tarihi eserleri çok seviyorum ve hastasıyım" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA