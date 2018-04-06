Gecesi Ayrı, Gündüzü Ayrı Güzel

Masal kahramanları, atlıkarınca, eğlence duvarı, her yaş grubuna ait oyun grupları, eğitsel materyaller, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları, çeşitli etkinlik alanları, gençler için adrenalin parkuru, teleferik, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları. Çimlendirmesi, ağaçlandırılması, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Her yaştan bireyin eğlenerek, spor yapabileceği Salihli Masal Ormanı Projesi'nde geri sayım başladı.

HER YAŞTAN BİREYE HİTAP EDİYOR

Salihli'de çocukların ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği, sosyal donatı alanlarının yer aldığı Masal Ormanı parkını ilçeye kazandırmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Salihli'ye değer katacak bu alanı kazandırdığımız için sevinçliyiz. 17 ilçemizde olduğu gibi Salihli'ye de en güzel hizmetleri kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spor yapması, ailelerin de güven içerisinde vakit geçireceği bu önemli projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.